Уехавшую в Испанию Татьяну Лазареву* объявили в розыск

Татьяна Лазарева* является актрисой и телеведущей. 13 июня стало известно, что ее объявили в розыск. На сайте МВД появилась карточка с ее фото и данными. Примечательно, что ее обвиняют по уголовной статье, но подробности не уточняются.

Напомним, что Лазарева* покинула Россию в 2022 году. Она теперь живет в Испании. Артистка не скрывает, что зарабатывать за границей сложно. Она смогла скопить сумму, на которую сможет спокойно жить небольшое количество времени. Телеведущая развелась с Михаилом Шацем**. С 2024 года она перестала быть с ним в браке официально.

У звезды есть сын Степан от первого брака, а также дочки Софья и Антонина, от Шаца**.

По материалам телеграм-канала Mash

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.