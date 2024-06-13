На встречу с блогером Миланой Хаметовой в Екатеринбурге пришли сотни фанатов, устроив давку

Накануне в День России в разных городах состоялись концерты. Ольга Бузова успешно выступила в Новосибирске. А вот блогер Милана Хаметова приехала в Екатеринбург. Она появилась на фестивале «Блогеры России» в Парке Маяковского.

В свои 14 лет девочка является очень популярной. Она снимает ролики для соцсетей с Давидом Манукяном, а также поет песни. На встречу с ней пришли сотни фанатов. Блогерша провела мастер-класс и ответила на вопросы поклонников в шатре, установленном рядом со сценой.

На встречу с Миланой Хаметовой пришло так много людей, в основном родители с детьми, что образовалась давка. Охране пришлось вмешаться и на время закрыть проход в шатер. Милана также провела автограф-сессию, стараясь уделить внимание каждому фанату.