Баста, Нагиев, Маликов и Гагарина получают до 30 млн рублей за рекламные контракты

Реклама становится запоминающейся и узнаваемой, если в ней принимает участие звезда. Примечательно, что некоторые артисты потом годами ассоциируются с героем рекламного ролика. Так, телеведущий Дмитрий Нагиев много лет рекламирует сотового оператора. Не так давно его партнером стала Жанна Бадоева. А вот прошлым летом на ее месте была Анастасия Ивлеева, но ее заменили после скандала, связанного с вечеринкой, которую она устроила.

Филипп Киркоров, наоборот, после вечеринки и извинений появился в рекламе сотового оператора вместе со своими детьми. Он даже обыграл ту историю из своей жизни: в кадре певец ругается на помощников-халтурщиков, сурово вопрошая, «вы что, не в ту дверь вошли».

Похожую стратегию использовал Иван Янковский, который в рекламе делает отсылку к сериалу «Слово пацана». Комик Азамат Мусагалиев тоже успешно участвует в рекламе.

Нет россиянина, который не видел рекламу маркетплейса, в которой снимались Полина Гагарина и Дмитрий Маликов. «Руки-загребуки» запомнились зрителям. Теперь же Маликову и Гагарина сменили Милош Бикович, Марина Кравец и Юлианна Караулова. Контракт получил и телеведущий Николай Дроздов, который лечится от тяжелого заболевания.

Стало известно, сколько они зарабатывают на такой работе, которую считают легкой. Годовые или полугодовые контракты со звездами крупных компаний могут стоить - от 10 до 30 млн рублей. Сезонные контракты, которые длятся 3 месяца, - от 5 до 10 млн рублей.

От 10 до 30 млн руб за контракт получают такие персоны, как Баста, Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Сергей Безруков, Гарик Харламов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, Иван Янковский и другие звезды.

От 5 до 10 млн рублейзарабатывают Юлианна Караулова, Никита Ефремов, Ида Галич, Мария Аронова, Агата Муцениеце.

От 1 до 5 млн руб за контракт получают Николай Дроздов, Катя Лель, Жанна Бадоева, Ксения Бородина, Люся Чеботина и другие персоны.

К слову, раньше цены также были немаленькими. Дима Билан 15 лет назад также зарабатывал 30 миллионов рублей на рекламе. Но такие гонорары получали не все. Так Анастасия Волочкова за рекламу шоколада получила 3 млн руюлей за контракт, пишет KP.RU.