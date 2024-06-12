Бывший муж Бузовой Тарасов заявил, что месяц играл в футбол с переломом: «Третье и пятое ребра сломаны»

Футболист Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой счастлив, создав семью с моделью Анастасией Костенко. Ему приходится много работать, чтобы содержать семью.

Но оказалось, что недавно он получил травму. Даже с переломом футболист продолжил играть на поле. Он думал, что у него ушиб, поэтому не спешил идти к врачам.

«Кстати, кто не знает? А никто не знает, я нигде не говорил об этом. У меня был ушиб сильный. Сделал рентген, и у меня третье и пятое ребра сломаны. Месяц так тренируюсь, играю с переломом», — сказал Дмитрий Тарасов.

Несмотря на травму, он тренируется, а также гуляет с детьми. Футболист даже показал заключение врачей, в котором поясняется, что у него перелом переднего отрезка третьего и пятого ребра с незначительным смещением отломков. При этом органы продолжают функционировать. Напомним, что всего месяц назад Тарасов едва не попал в ДТП. Он не хотел пропускать автобус и чуть в него не врезался на своем автомобиле.