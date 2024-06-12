Люся Чеботина заявила, что не имеет ничего против пышных форм: «Мужчины не собаки — на кости не бросаются»

Люся Чеботина является популярной исполнительницей. Ее хит «Монако» знает каждый житель России. Она недавно стала гостьей в шоу «Дерзкая готовка», где общалась с Ляйсан Утяшевой. Люся Чеботина призналась, что очень хочет стать мамой. Звезда ощущает себя востребованной и популярной. При этом певица не забывает о семье. Она пока не нашла возлюбленного.

Однако Люся Чеботина отметила, что девушки с формами больше привлекают мужчин. Она заявила, что хочет возвращения моды на женственность и фигуру, как у Мерилин Монро.

«Девочки, мужчины не собаки — на кости не бросаются. Когда есть за что взяться — это даже лучше. Поэтому в зал нужно ходить для здоровья, но голодать, что-то колоть для похудения — нельзя. Лучше быть чуть-чуть полненькой, но здоровой», — высказалась Люся Чеботина во время «Дерзкой готовки».

Она также рассказала, что в школе подвергалась буллингу. Люся Чеботина заверила, что ее мечты стать певицей казались смешными и несерьезными даже учителям. Она уверена, что ей даже из-за этого занижали оценки.