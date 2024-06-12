Яббаров рассказал о переживаниях из-за развода с Голд: «Я остался один в своей жизни»

Анастасия Год была частью шоу «Дом-2». В свое время именно на проекте она сыграла свадьбу с Ильей Яббаровым. Но накануне брюнетка объявила, что они развелись. Она подчеркнула, что им удалось остаться в хороших отношениях. Теперь и сам Илья Яббаров, на днях вернувшийся на «Дом-2», высказался о случившемся. Он не стал скрывать, что сильно переживает.

«Этот год продолжает ломать меня окончательно со всех сторон! Ломает как мужчину, как человека, как сына и теперь уже как мужа! Я столкнулся с разными проблемами, но с этими проблемами я остался один в своей жизни!» — сказал участник телестройки.

38-летний Илья Яббаров при этом не хочет унывать. Он уверен, что за черной полосой наступает белая. Но его удручает, что рядом с ним нет никого из друзей, кто бы его поддержал в этой трудной ситуации. Он заверил, что никогда никого не будет судить.