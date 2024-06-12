Вернувшийся на «Дом-2» Яббаров поделился планами после развода с Голд: «Начать жить заново»

Илья Яббаров, на днях вернувшийся на телестройку, как выясняется, полон глобальных планов. К сорока годам в анамнезе Ильи Яббарова несколько неудачных романов, разводы, дети, растущие вне брака.

Илья Яббаров, которому в августе исполнится 39 лет, все еще верит, что «Дом-2» каким-то образом поможет ему наладить личную жизнь. Илья Яббаров в микроблоге дал понять, что планы на участие в проекте у него вполне себе грандиозные — начать жизнь с чистого листа.

«После черной полосы всегда идет белая! Все, что я должен сейчас, это проанализировать все моменты, найти смысл, и начать жить заново!» — высказался Илья Яббаров в микроблоге.

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Напомним, перед очередным возвращением на проект Илья Яббаров расстался с женой Анастасией Голд, свадьбу с которой сыграл на проекте. Пара была вместе пять лет, а сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса.