Кучера осудил Назарова* за его высказывания о России: «Что ты несешь?»

Дмитрий Назаров* покинул Россию и обосновался во Франции. Он гастролирует вместе с женой Ольгой Васильевой. Зарабатывают на спектаклях они немного. При этом актер не перестает нелестно высказываться о России. Его стал недолюбливать Оскар Кучера, который осуждает всех, кто покинул страну в трудный час. Он считает, что им не удастся добиться успеха вне родины.

«Никто из них там не устроится как профессионал. Они там будут проживать, перебиваться. Я не могу представить тех денег, которые бы предложили мне, чтобы я так поступил…» — рассуждает Оскар Кучера.

Ранее Оскар уже обзывал Назарова* непечатными словами. Актер ему ответил, пояснив, что в его возрасте без особого ума, такта, чести к нему обращаться не надо. Телеведущий не стал молчать. Он удивился, что его пытается кто-то учить, находясь за границей. Артист заверил, что не жалеет о том, что сказал.

«А, этот таракан усатый Назаров? «Дима, ты дебил?» — единственное, что хочется сказать. «Что ты несешь?» — высказался Кучера.

Добавим, что ранее он предположил, что Дмитрий так себя ведет, так как находится под влиянием жены, пишет KP.RU.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.