Анна Руднева из «Ранеток» заявила, что второй развод пережила тяжелее, чем первый

Анна Руднева была очень популярна, когда стала солисткой группы «Ранетки». Коллектив собирал стадионы. А вот в 2013 году группа перестала выступать. Позже выяснилось, что у них произошел разлад с продюсером Сергеем Мельниченко. Девушки обвиняли его в абъюзе. Многие утверждали, что он на них заработал деньги. И вот спустя 11 лет Анна вернулась на сцену. Она с рэпером ТРАВМА выпустили ремикс на песню «О тебе». Трек стал настоящим хитом. Теперь певица снова ездит на гастроли.

В интервью Руднева заявила, что наладила общение с Мельниченко. По ее словам, они забыли старые обиды. Артистка попросила у него права на имя Аня Ранетка.

Также в 2023 году она пережила развод со вторым мужем. Певица призналась, что у нее были финансовые и эмоциональные проблемы, так как ее жизнь перевернулась. Она пояснила, чтл чувствовала себя несчастной, что стало одной из причин развода.

«Во второй раз разводиться было гораздо тяжелее, потому что мы прожили вместе 10 лет. Первый мой брак был очень сумбурным: вышла замуж в 21 год, в 22 уже родила дочку. Но жизнь — это такая цикличная история, и с каждым новым опытом мы становимся мудрее и лучше. Поэтому, когда я разводилась во второй раз, то уже все равно понимала, что даже если будет очень больно и плохо, ты от этого не умрешь», — пояснила Анна Руднева, пишет Ural.KP.RU.

Она отметила, что позволяла себе рыдать и бить кулаками по полу. Певица знала, что этот период пройдет. И теперь в 34 года она переживает новый виток в карьере.