Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 млн рублей за нарушение авторских прав

Дарья Зотеева, которая больше известна публике как Инстасамка, за последние годы выпустила несколько хитов. Певица регулярно выступает на сцене и получает большие деньги. Но некоторое время назад у нее случился конфликт с Mia Boyka, которая исполнила ее хит «За деньги —да» в шоу Ярослава Ярушина MUZLOFT. В рамках этого подкаста Стас Ярушин исполняет со звездными гостями разные треки.

Когда Mia Boyka готовилась петь песню, то вместе с музыкантами долго не могла найти нужный аккорд. Когда прозвучал кавер, Дарья Зотеева была возмущена. Она пригрозила, что подаст в суд, если певица перед ней не извинится.

Слова извинения не прозвучали, и Инстасамка обратилась в суд. Ответчиком стал Стас Ярушин. С него артистка потребовала 2 млн рублей за нарушение авторских прав. В итоге, иск был удовлетворен частично.

Стаса Ярушина обязали удалить кавер «За деньги — да» из подкаста. Также ему надо выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения в размере 2 млн рублей, возместить расходы, связанные с фиксацией правонарушения, это 43 650 рублей, а также расходы по юридическим услугам в размере 150 тысяч рублей и в довесок оплатить госпошлину в размере 39 тысяч рублей, пишет KP.RU.