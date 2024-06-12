Валерий Сюткин заявил, что ищет мужа для 27-летней дочери: «Не смей выйти замуж за актера»

Валерий Сюткин много лет выступает на сцене. Ему удалось построить не только карьеру, но и создать крепкую семью. Он счастлив в браке с женой Виолой больше 30 лет. Избранница подарила ему дочку Виолу и сына Льва. От первого брака у Валерия Сюткина есть сын Максим. А также у его есть старшая дочка, которой 44 года. У нее разница с младшим братом в 40 лет. Валерий Сюткин заявил, что в каждой семье должно быть четыре ребенка.

«Мои дети все самодостаточные и приличные люди. Все работают и живут в России. Занимаются бизнесом тоже в России. Младшая дочка Виола у меня заведующая труппой в театре, хочу ее замуж выдать», — пояснил Сюткин.

Он не стал скрывать, что 27-летней дочке сложно найти вторую половинку. Певец за нее переживает.

«Да вот с мужчинами сейчас проблема. Дочка говорит, что они алчные и расчетливые. Она работает в театре, я ей говорю: не смей выйти замуж за актера. Так что пока она одна», — сказал Валерий Сюткин, пишет SPB.KP.RU.