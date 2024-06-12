Фигурист Энберт о том, как дочка отнеслась к новости о скором рождении сестры: «Мечта Кристабель сбылась»

Александр Энберт — известный фигурист. Он участвовал в шоу Первого канала «Ледниковый период».

В 2019 году спортсмен завершил карьеру и теперь занимается творчеством. Недавно он поделился радостной новостью, что скоро у него в семье произойдет пополнение. Заслуженный мастер спорта России состоит в браке с моделью Алесей Данчук. У них уже растет дочка Кристабель, которой два года.

В интервью Александр Энберт признался, что супруга оригинально сообщила ему о беременности. По его словам, во время ужина в ресторане в подарок к напиткам подали маленькую сумочку Birkin. Его жена заранее подговорила официанта положить в сумочку снимок УЗИ.

Затем пара решила устроить гендер-пати. Фигурист заявил, что они смогли справиться с любопытством и не заглянуть в конверт раньше времени.

По словам Александра, он был очень рад тому, что у него будет еще одна дочка. Спортсмен пояснил, что хочет сына, но отметил, что не прямо сейчас. Фигурист мечтает о большой семье и пятерых детях. Он также рассказал, как дочка отреагировала на новость.

«Конечно, мы говорили с ней и даже спрашивали перед гендер-пати, кого бы она хотела. Она нам сказала: «Хочу сестренку». Так что, мечта Кристабель сбылась. У нас дочка смышленая, и, я думаю, она прекрасно осознает, что происходит», — пояснил Энберт, пишет « МК ».