Агата Муцениеце возмутилась, что ей в гримерку не принесли еду: «Включила звезду»

Агата Муцениеце прославилась в юном возрасте. Она снялась в сериале «Закрытая школа» с, на тот момент, будущим мужем Павлом Прилучным.

Однако потом актриса родила двоих детей, из-за чего у нее были паузы в карьере. А после развода Агата Муцениеце снова стала активно сниматься и даже играть в кабаре-театре. В этом году Агату Муцениеце позвали вести премию RU.TV. Агата старается сама обеспечивать себя и наследников, поэтому целыми неделями может быть на съемках. И недавно у Агаты Муцениеце начали появляться признаки звездной болезни.

Писатель Александр Цыпкин пригласил актрису в подкаст «Лаб». Когда Агата Муцениеце попала в гримерку, то возмутилась, что для нее не приготовили еду — колбасу и орешки.

«А я попросила, чтобы мне принесли что-нибудь из еды — колбаску, орешку, фрукты порезанные, как обычно встречают, а не как вы. Я извиняюсь, но я «включила звезду», потому что пришла, а здесь просто ледяной воздух. На улице теплее, чем здесь. Ни орешков, ни колбаски нашей обычной киношной не порезали», — высказалась Агата Муцениеце.

Позже она приехала на съемки кино. Там Агата Муцениеце снова выразила свое недовольство.

«Вы знаете, друзья, так мало хороших ассистентов по актерам. Это такая правда, потому что ассистент должен не просто поселить тебя в вагончик, а сказать: «Здравствуйте, вот ваш текст, во-первых. Во-вторых, может вы хотите чего-нибудь — кофе, завтрак?» Ты такой: «Нет, спасибо». Она: «Все, если что, я подойду». А они такие пришли: «Вот вам вагон, пока». Я в шоке! Ладно, я не в шоке. У меня такой огромный опыт в кино», — сказала Агата Муцениеце в YouTube-канале «Честные будни».