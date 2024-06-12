Решетова на фоне развода Алсу сделала заявление о «нарциссах»: «Такие тандемы имеют право на долгосрочное существование»

Микроблог модели Анастасии Решетовой заметно оживился на фоне сообщений о разводе певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

На этот раз Анастасия Решетова устроила интерактив, во время которого ответила на вопросы подписчиц. В основном, они касались стиля и макияжа Решетовой. Но были и такие, в ответе на которые буквально читались намеки на личную жизнь модели.

Один из вопросов, касался отношений с «нарциссами», то есть, влюбленными в себя людьми, если формулировать просто.

«Могут ли «нарциссы» построить отношения, в которых их партнер будет чувствовать себя хорошо?» — спросила одна из подписчиц у Решетовой. «Не могу пройти мимо таких вопросов. Могут, но только с нарциссами. Такие тандемы имеют право на долгосрочное существование», — ответила Анастасия Решетова.

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Напомним, имя модели Анастасии Решетовой, экс-избранницы рэпера Тимати, звучало в контексте измен Яна Абрамова певице Алсу. Сообщалось, что Анастасию Решетову не раз видели в компании бизнесмена, женатого на известной певице Алсу.