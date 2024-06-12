Никита Кологривый оплатил долг в 1,4 млн рублей перед налоговой ко Дню России

Никита Кологривый стал одним из самых скандальных молодых актеров. После участия в сериале «Слово пацана» он несколько раз оказывался в центре внимания. Актер делал громкие заявления, критикуя легендарных артистов.

Также он попал за решетку, когда в нетрезвом состоянии укусил девушку-хостес в баре. А еще у него образовался крупный долг пред налоговой. С апреля он должен был выплатить 1,4 млн рублей. Никита Кологривый не стал отрицать, что просто не умеет общаться с деньгами и все вовремя оплачивать.

Но так как ему могли заблокировать счета и запретить выезд заграницу, уже в мае он погасил половину задолженности. И вот теперь Никита Кологривый внес последний платеж в налоговую. Ко Дню России ему удалось избавиться от долгов, пишет телеграм-канал Shot.