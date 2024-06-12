Пятилетняя дочь Анастасии Заворотнюк успокаивала отца Петра Чернышева у гроба мамы

1 июня состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк. Актрису похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Перед этим состоялось отпевание тела Анастасии Заворотнюк в Покровском монастыре. Любой желающий мог проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь.

В храме собрались родные Заворотнюк: ее мама Валентина Борисовна, дочка Анна и сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а также муж Петр Чернышев. До недавнего времени все были уверены, что на траурную церемонию родные не стали брать пятилетнюю дочку Анастасии Заворотнюк Милу. Но оказалось, что девочка была на отпевании мамы в храме.

В Сети нашлись кадры, на которых запечатлено, как Петр Чернышев стоит у гроба и с трудом сдерживает слезы. Рядом с Петром Чернышевым — дочка Мила, ее голову покрывал белый платок в черный горошек. Малышка пыталась утешить отца. Девочка тянула к нему ручки, обнимала.