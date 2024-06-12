Участник реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк» Гордей Крапивка о своем сопернике: «У нас случались конфликты»

Гордей Крапивка стал участником реалити «Мистер Х2. Богач – бедняк». Он там познакомился с миллионером Стасом Еговцевым, который стал его соперником. По правилам проекта, двадцать девушек пытаются добиться внимания женихов и завоевать их любовь. Блогер в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что труднее всего ему было пытаться ближе узнать девушек, а потом прощаться с ними. А вот с соперником он нашел точки соприкосновения, но не сразу.

«Сначала относился к нему настороженно. Потом понял, что у нас есть точки соприкосновения, несмотря на то, что мы очень разные. На проекте у нас случались конфликты, но они помогли выйти на новый уровень понимания и общения друг с другом», — сказал Крапивка.

Также он отметил, что жизнь под камерами не стала для него испытанием. Блогер завил, что быстро к этому привык и уже воспринимает это частью обыденной жизни. Гордей заверил, что ничего не сказал родным об участии в реалити, но получил поддержку от друзей.