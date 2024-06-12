Эксперт Куинн — о том, что принц Гарри хочет купить дом в Великобритании: «Эйфория от переезда в Америку прошла»

В 2018 году принц Гарри сыграл свадьбу с Меган Маркл. Это было резонансным событием, так как член королевской семьи выбрал в жены разведенную актрису из США. Спустя год у их родился сын Арчи. После этого супруги покинули страну. Они стали жить в Америке, отказавшись от своих королевских обязанностей. Меган родила еще одного ребенка – дочку Лилибет. Все это время принц Гарри и Меган Маркл пытались самостоятельно заработать, пытаясь запустить свой бизнес и давая интервью. У рыжеволосого принца разладились отношения с братом, принцем Уильямом. Даже с бабушкой Елизаветой II он не успел проститься перед ее смертью.

Теперь сообщается, что принц Гарри разочарован жизнью с Меган. Он соскучился по родине, где у него осталось много друзей. Королевский эксперт Том Куинн рассказал, что герцог Сассекский хочет купить дом в Великобритании, чтобы видеться с приятелями, которые недолюбливают его жену, а также не могут себе позволить полеты в США. По его словам, сын короля Карла III тоскует по той жизни, которая у него была в Лондоне.

«Он упускает некоторые аспекты жизни в Лондоне. Эйфория от переезда в Америку прошла, и Гарри оглядывается назад, так же через розовые очки», — сказал Том в беседе с The Mirror.

Также принц Гарри пытается судиться с государством, так как ему было отказано в предоставлении охраны. Уже не первый год он пытается решить эту проблемы. Последний раз принц едва не отметил визит домой, но в итоге сам оплатил частную охрану.