МакSим о своей алкогольной зависимости: «Случается такое, что летишь аж до самого дна»

Марина Абросимова, более известная как певица МакSим, сталкивалась с большим количеством испытаний. Она пережила ДТП четыре года назад, в котором получила травмы. Спустя два года певица попала в больницу из-за ковида. Она была в тяжелом состоянии. А в 2023 году артистка призналась в своей алкогольной зависимости. Она проходила лечение в рехабе. Не так давно звезда призналась, что вернулась домой. В беседе с Teleprogramma.pro певица МакSим рассказала, что теперь чувствует себя хорошо.

«Иногда случается такое, что летишь аж до самого дна. И вот, кто видел то самое дно, если он сумеет вернуться оттуда, то удивительным образом встанет на более высокую ступеньку своего развития, чем был до этого. Концерты обязательно будут, конечно! В настоящее время мы планируем большой сложный концерт», — поделилась МакSим.

Она отметила, что многие свою победу над алкогольной зависимостью считают в жизни главным достижением. Но певица не хочет на этом зацикливаться. Она намерена заниматься творчеством. Артистка также опровергла слухи, что будет выступать только на корпоративах и под фонограмму. Абросимова подчеркнула, что живет музыкой и поет только живьем.