Альбина Джанабаева посетила ресторан вместе с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе проводят время вместе. Фото: Global Look Press

Певица Альбина Джанабаева продемонстрировала идиллию с супругом.

Валерий Меладзе уже два года испытывает проблемы. Он перестал выступать в России. Теперь Валерий Меладзе дает концерты за границей. Однако он часто приезжает в Москву, так как у него есть свой бизнес. 

А недавно в одном их столичных роддомов его средняя дочка София родила первенца. Она назвала мальчика Георгом. Ее уже навестила мама Ирина. А вот певец, по всей видимости, еще не видел внука. 11 июня Валерий Меладзе посетил ресторан вместе с женой Альбиной Джанабаевой. 

Примечательно, что в соцсети Альбина Джанабаева выложила совместное фото с Валерием Меладзе. Пара красовалась за столиком. Альбина была в платье в цветочек. Она прильнула к мужу. 

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

Пользователи Сети посчитали, что супруги плохо выглядят. Многие заметили, что 45-летняя Альбина Джанабаева стала выглядеть хуже, чем раньше. 

«Что-то поплохела Альбина», – заявил iamangel_ab111. «Что-то постарела… Как тетка с базара выглядит», – высказалась kripeirina. «То ли грустные? То ли что-то задумали? Признавайтесь», – написала kris.isabel.amina. 

Напомним, что у супругов растет дочка Агата. Крохе всего три года. Также у пары есть сыновья Константин и Лука. 

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе хвастаются идиллией. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

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