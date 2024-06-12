Альбина Джанабаева посетила ресторан вместе с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе уже два года испытывает проблемы. Он перестал выступать в России. Теперь Валерий Меладзе дает концерты за границей. Однако он часто приезжает в Москву, так как у него есть свой бизнес.
А недавно в одном их столичных роддомов его средняя дочка София родила первенца. Она назвала мальчика Георгом. Ее уже навестила мама Ирина. А вот певец, по всей видимости, еще не видел внука. 11 июня Валерий Меладзе посетил ресторан вместе с женой Альбиной Джанабаевой.
Примечательно, что в соцсети Альбина Джанабаева выложила совместное фото с Валерием Меладзе. Пара красовалась за столиком. Альбина была в платье в цветочек. Она прильнула к мужу.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Пользователи Сети посчитали, что супруги плохо выглядят. Многие заметили, что 45-летняя Альбина Джанабаева стала выглядеть хуже, чем раньше.
«Что-то поплохела Альбина», – заявил iamangel_ab111. «Что-то постарела… Как тетка с базара выглядит», – высказалась kripeirina. «То ли грустные? То ли что-то задумали? Признавайтесь», – написала kris.isabel.amina.
Напомним, что у супругов растет дочка Агата. Крохе всего три года. Также у пары есть сыновья Константин и Лука.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе хвастаются идиллией. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Читайте также: