Альбина Джанабаева посетила ресторан вместе с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе уже два года испытывает проблемы. Он перестал выступать в России. Теперь Валерий Меладзе дает концерты за границей. Однако он часто приезжает в Москву, так как у него есть свой бизнес.

А недавно в одном их столичных роддомов его средняя дочка София родила первенца. Она назвала мальчика Георгом. Ее уже навестила мама Ирина. А вот певец, по всей видимости, еще не видел внука. 11 июня Валерий Меладзе посетил ресторан вместе с женой Альбиной Джанабаевой.

Примечательно, что в соцсети Альбина Джанабаева выложила совместное фото с Валерием Меладзе. Пара красовалась за столиком. Альбина была в платье в цветочек. Она прильнула к мужу.