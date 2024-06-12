Навка призналась, что у нее есть помощница на кухне: «Я очень вкусно готовлю, но не люблю»

Татьяна Навка давно стала одной из самых больших персон в спорте. Она олимпийская чемпионка по фигурному катанию. И хоть Татьяна Навка больше не участвует в соревнования, она создает красочные ледовые шоу. Спортсменка регулярно выступает на льду е в свои 49 лет. Она не скрывает, что следит за фигурой. В интервью Татьяна Навка рассказала, что умеет готовить. Она может побаловать мужа Дмитрия Пескова и своих детей вкусной едой. Однако звезда дала понять, что делает это не часто.

«Я очень вкусно готовлю. Я понимаю толк. Но я готовить не люблю. Кому-то это нравится, кто-то даже медитирует при этом. Я лучше почитаю книжку, пообщаюсь с родными, близкими. У меня есть помощница по дому, она приехала из Луганска, неплохо готовит», — поделилась Татьяна Навка.

Татьяна Навка также рассказала, что придерживается определенного питания. Чемпионка ест обычно два раза в сутки. По ее словам, лучше делать большой перерыв между приемами пищи. При этом Навка добавила, что надо просто уменьшать порции, если необходимо похудеть. Ей также нравится вести активный образ жизни с юного возраста.

А уже на днях в Сочи начнутся гастроли ее ледового мюзикла «Руслан и Людмила». По словам Татьяны Навки, ей нравится все скрупулезно подбирать — от костюмов до музыки.

По материалам YouTube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А»