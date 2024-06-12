Сын Кристины Орбакайте с женой отдыхают в палатке в США

Никита Пресняков уже давно стал известным музыкантом. Но в 2022 году он уехал из России. Все это время сын Кристины Орбакайте пытается обосноваться в Лос-Анджелесе. Он берется за разную работу. Не так давно артист снимал клипы, а потом стал давать редкие концерты. А вот свободное время Никита посвящает жене Алене Красновой и друзьям. На этот раз они решили устроить необычное путешествие. Пара отправилась на озеро Тахо. Шикарному отелю Никита Пресняков с женой предпочли палатку посреди леса.
«Восемь часов в дороге, и мы на месте! Это наш первый кемпинг с палатками в лесу, где обитают медведи», – отмечала Алена.
Никита Пресняков устроил кемпинг. Фото: соцсети Алены Красновой
Никита Пресняков сам поставил палатку.
«У нас просто огромный шалаш. Но зато нет никакого чувства клаустрофобии!» — поделилась жена музыканта Алена Краснова.
Никита Пресняков признался, что старался ради жены. Он отметил, что теперь их палатка ничем уступает шикарному отелю. При этом артист заснял, как Алена Краснова готовит на уличной кухне.
Алена Краснова стала готовить на природе. Фото: соцсети Алены Красновой
С самого начала пара знала, что едут в место, где обитают медведи. Это их не испугало. И уже в первый день отдыха Алена Краснова заметила бурого медвежонка. Он вышел к ним из леса и стоял в лучах солнца.
«Малыша такого встретили по дороге на пляж. Спасибо, что не его маму», — заявила невестка Кристины Орбакайте.
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Сын Кристины Орбакайте с женой встретили медвежонка в кемпинге в США. Фото: соцсети Алены Красновой
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