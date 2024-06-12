Сын Кристины Орбакайте с женой отдыхают в палатке в США

Никита Пресняков уже давно стал известным музыкантом. Но в 2022 году он уехал из России. Все это время сын Кристины Орбакайте пытается обосноваться в Лос-Анджелесе. Он берется за разную работу. Не так давно артист снимал клипы, а потом стал давать редкие концерты. А вот свободное время Никита посвящает жене Алене Красновой и друзьям. На этот раз они решили устроить необычное путешествие. Пара отправилась на озеро Тахо. Шикарному отелю Никита Пресняков с женой предпочли палатку посреди леса.

«Восемь часов в дороге, и мы на месте! Это наш первый кемпинг с палатками в лесу, где обитают медведи», – отмечала Алена.