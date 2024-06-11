Спустя 30 лет канал «Суббота!» покажет отреставрированную версию сериала «Элен и ребята»

Канал «Суббота!» порадует зрителей отреставрированной версией культового сериала «Элен и ребята», который впервые был показан в России 30 лет назад. С 17 июня по будням в 19:00 зрители смогут заново открыть для себя историю трех студенток, которые встретили парней в кафе и вместе с ними прошли через все трудности и радости студенческой жизни.

Сериал «Элен и ребята» стал мировым хитом после его выхода во Франции и был показан в разных странах, включая Россию. Он продолжает выходить на французском телевидении с тем же актерским составом. Этот ситком оказал влияние на развитие жанра молодежных комедий и стал вдохновением для создания таких проектов, как «Друзья».

Телеканал «Суббота!» провел ремастеринг сериала, переведя его в современный формат 16:9. Это позволит зрителям насладиться улучшенным качеством изображения и заново погрузиться в атмосферу юности.

«Элен и ребята» станет прекрасным дополнением к линейке ностальгических сериалов на «Субботе!», включая «Дикий ангел» и другие проекты, которые возвращают зрителей в прошлое и дарят им море позитивных эмоций.