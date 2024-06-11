Кушанашвили рассказал, что делает Нагиев в Дубае: «Снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо»

Дмитрий Нагиев уже давно стал суперзвездой. Он снимался в кино и вел несколько передач. Также артист регулярно снимался в рекламных компаниях. Однако в последние два года он редко появляется на публике. Лишь иногда телеведущий записывает видео, в которых делится весточками о себе. Недавно он стал проводить время в Дубае. Дмитрий снялся в подкасте, где узнал у риелторах все о дубайской недвижимости. Он признался, что хочет обзавестись там жильем. А теперь Отар Кушанашвили рассказал в шоу «Сила Воли», чем занимается телеведущий за границей. Он отметил, что его коллега продолжает хорошо жить.

«Он в Дубае учит людей азам лицедейства - как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», – высказался Отар.

При этом Нагиев не собирается покидать Россию навсегда. Он часто в положительном ключе говорит о родной стране. Артист порой ведет корпоративы и частные мероприятия.