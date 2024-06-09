Дочь Маргариты Тереховой сообщила, что актрису выписали из больницы: «Совершенно другой диагноз»

В последние дни мая звезда советского кино, любимая актриса режиссера Андрея Тарковского, 81-летняя Маргарита Терехова попала в больницу.

Как выяснилось, под наблюдением врачей Маргарита Терехова провела всего три дня. Сейчас пожилая актриса уже рядом со своей семьей, медики отпустили Маргариту Терехову домой.

Дочь Маргариты Тереховой Анна не стала раскрывать, по какой причине госпитализировали знаменитость. Она лишь сделала акцент на том, что информация о желудочном кровотечении у Маргариты Тереховой не соответствует действительности.

«Совершенно другой диагноз», — сказала Анна Терехова.

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Дочь Маргариты Тереховой сделала акцент на том, что состояние ее мамы таково, что ей лучше находиться дома, в окружении родных. Напомним, у Маргариты Тереховой несколько лет назад врачи диагностировали болезнь Альцгеймера.

По материалам kp.ru