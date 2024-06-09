Близкие Заворотнюк об отношении врачей к ее мужу: «Давали Петру возможность находиться с Настей с раннего утра до поздней ночи»

Фигурист Петр Чернышев поддерживал во время болезни свою жену Анастасию Заворотнюк. Спортсмен по ночам репетировал свои роли в ледовых спектаклях Татьяны Навки, а утром отправлялся в клинику, чтобы быть рядом с Анастасией Заворотнюк.

Руководство частного медицинского учреждения шло навстречу звездной семье. Клинику охраняли особым образом, чтобы на ее территорию не могли проникнуть посторонние.

Врачи клиники внимательно относились к вопросам Петра Чернышева о ходе лечения Анастасии Заворотнюк, а медсестры всегда приносили из дома вкусную еду, чтобы подкормить мужа актрисы, жившего всего пять лет в условиях жесточайшего цейтнота.

По словам родных Анастасии Заворотнюк, у Петра Чернышева никогда не возникало проблем с доступом в клинику, когда бы он туда ни пришел.

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