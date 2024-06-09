Валерия и Иосиф Пригожин вдвоем отметили 20-ю годовщину свадьбы

Популярная певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин накануне отпраздновали фарфоровую свадьбу. Она отмечается, когда супруги прожили в браке двадцать лет.

В телеграм-канале знаменитости сообщили, что не стали никого звать на свое торжество, предпочитая посвятить вечер друг другу. На празднике не было даже детей и внуков звездной пары.

«В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно», — поделились Валерия и Иосиф Пригожин.

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Для совместного ужина с мужем певица Валерия облачилась в брюки карамельного оттенка и белый топ, надев поверх него белый объемный жакет.