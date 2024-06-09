Анастасия Решетова взяла с собой сына от Тимати на теннисный корт

Модель и телеведущая Анастасия Решетова в микроблоге разместила снимки, которые сделала до и во время занятий теннисом. В кадрах фигурирует и маленький сын звезды от рэпера Тимати Ратмир.
Анастасия Решетова взяла его с собой на теннисный корт. Мальчик наблюдал за тем, как его мама занимается спортом.
«Столько занимаюсь теннисом, а ни разу не было фото на корте. Непорядок», — подписала кадры Анастасия Решетова.
Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
Стоит отметить, что эта публикация в соцсети Анастасии Решетовой стала одной из первых после сообщений о том, что певица Алсу разводится с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Модель фактически прервала молчание, которое хранила некоторое время, вероятно, чтобы не привлекать внимания к своей персоне.
Напомним, что имя Анастасии Решетовой фигурировало в числе предполагаемых пассий мужа Алсу Яна Абрамова.
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