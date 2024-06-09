Анастасия Решетова взяла с собой сына от Тимати на теннисный корт

Модель и телеведущая Анастасия Решетова в микроблоге разместила снимки, которые сделала до и во время занятий теннисом. В кадрах фигурирует и маленький сын звезды от рэпера Тимати Ратмир.

Анастасия Решетова взяла его с собой на теннисный корт. Мальчик наблюдал за тем, как его мама занимается спортом.

«Столько занимаюсь теннисом, а ни разу не было фото на корте. Непорядок», — подписала кадры Анастасия Решетова.