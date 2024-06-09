Заставил рыдать новорожденного сына: раскрыта предполагаемая причина конфликта Салибекова с тещей

Тигран Салибеков и Вика Лысковец на днях покинули «Дом-2» вместе с новорожденным сыном. Перед этим Тигран Салибеков поскандалил с тещей, мамой Вики Лысковец, которая пришла на проект помогать молодым родителям.

Теперь стало понятно, какая ситуация могла быть триггером для ссоры между людьми, которые не так давно стали семьей.

В эфире «Дома-2» показали, как Тигран Салибеков и Вика Лысковец пытаются сделать слепок ступни новорожденного сына Леона. Судя по всему, родители при этом причинили боль малышу. Леон очень сильно плакал, а папа Тигран продолжал давить на его ножку, чтобы получился отпечаток.

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Увиденное возмутило зрителей проекта, они в ужасе от того, как Тигран Салибеков, опытный отец, обращается с крошечным младенцем. Поклонники телестройки уверены, что мама Вики, Вероника Михайловна отреагировала на этот инцидент, и Тигран Салибеков решил от нее избавиться.

А когда Вероника отказалась уходить с телестройки, Тигран Салибеков ушел сам и увел с собой жену и сына. Подальше от тещиных глаз.