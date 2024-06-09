Стас Михайлов: «Я не буду петь со Шнуром»

Между двумя известными исполнителями, каждый из которых занимает свою нишу, Стасом Михайловым и Сергеем Шнуровым, в 2014-м году произошел конфликт.

С тех пор знаменитости не общаются. Стас Михайлов прямо заявил, что ему чужда эстетика творчества Сергея Шнурова.

«Я не буду петь со Шнуром. Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», — сказал Стас Михайлов в интервью Иде Галич.

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Стас Михайлов, при этом, добавил, что и сам в обычной жизни может употребить крепкое словцо. Но он глубоко убежден в том, что ненормативная лексика — это не то, что должно присутствовать на сцене и нестись в массы, как некий правильный посыл.

По материалам YouTube-шоу Иды Галич «Звезда в ответе»