Влад Кадони провел субботний вечер со своей возлюбленной Марией

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони не любит говорить на личные темы и почти никогда и ничего не рассказывает о своей избраннице Марии, вместе с которой уже не первый год.

Влад Кадони не раскрывает, на какой стадии находятся их отношения. Но судя по всему, пара живет вместе. Субботний вечер влюбленные провели за просмотром фильма.

«Только что посмотрели с Машей фильм «Бедные-несчастные», выбор пал, все же оскароносный фильм…», — поделился Влад Кадони.