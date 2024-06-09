Влад Кадони провел субботний вечер со своей возлюбленной Марией

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони не любит говорить на личные темы и почти никогда и ничего не рассказывает о своей избраннице Марии, вместе с которой уже не первый год.
Влад Кадони не раскрывает, на какой стадии находятся их отношения. Но судя по всему, пара живет вместе. Субботний вечер влюбленные провели за просмотром фильма.
«Только что посмотрели с Машей фильм «Бедные-несчастные», выбор пал, все же оскароносный фильм…», — поделился Влад Кадони.
Влад Кадони и его возлюбленная Мария. Фото: соцсети Влада Кадони
Влад Кадони в довольно резких выражениях дал оценку американскому фильму, сообщив, что ему такое кино не по нраву. Судя по всему, Мария солидарна со своим избранником.
«Я в глубоком шоке, что с Голливудом?» — риторически задался вопросом в микроблоге Влад Кадони.
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