Гоша Куценко сообщил, что Мария Порошина вышла замуж: «Два месяца назад»

Актер Гоша Куценко на премьеру своего фильма «Непослушник» пригласил бывшую жену Марию Порошиной, с которой сохранил дружеские отношения.

И вероятно, по дружбе, Гоша Куценко случайно выдал тайну экс-супруги. Актер заявил журналистам, что 50-летняя Мария Порошина не так давно вышла замуж.

«Она вышла замуж два месяца назад», - сказал Гоша Куценко.

Сама Мария Порошина о переменах в личной жизни говорить не стала. Так что, поклонникам приходится только догадываться, кто же стал избранником актрисы.

Не исключено, что это актер Ярослав Бойко, роман с которым Марии Порошиной приписывают уже давно. Некоторое время назад стало известно, что Бойко развелся с женой.

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Напомним, у Марии Порошиной пятеро детей, четыре дочери и сын. И если имена отцов девочек известны всем, то папу сына Андрея Порошина скрывает, опять же открывая простор для воображения.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»