Подавшая в суд на Киркорова Успенская появилась на ПМЭФ в бриллиантах на 100 миллионов рублей

Любовь Успенская уже давно блистает на сцене. На этот раз она приехала на экономический форум. Там артистка провела открытый прием. Она была лишь в сопровождении своего концертного директора.

Примечательно, что королева шансона облачилась в мерцающую юбку в стиле русалочки и белую рубашку. Шика она добавила с помощью дорогостоящих украшений. На ее шее было колье в форме змеи, которое стоит 40 млн рублей. На запястье был браслет из этой же коллекции, который также стоит около 40 млн рублей. В ушах были бриллианты, которые, по оценкам экспертов, стоят не меньше 15 млн рублей.

На закрытом приеме, где выступила Успенская, собралось самое большое число селебрити за все время проведения приемов на ПМЭФ. К слову, певица хвасталась, что сама покупает себе украшения. Она отмечала, что от мужчин в подарок обычно получает картины или машины. Снимки звезды с выступления на мероприятии опубликовал KP.RU.

Напомним, что у Любовь Залмановны возник конфлит с Филиппом Киркоровым. Они подали иски друг против друга, где требуют выплатить 10 млн рублей за оскорбление. Киркорову не понравилось, что его коллега назвала женоненавистником и вруном. А вот Успенская считает унижением, что он ее назвал попрошайкой.