Ольга Орлова показала, как ее годовалая дочка руками кушает завтрак: «Лапуля»

Ольга Орлова раньше выступала на сцене. Но теперь она ведет шоу «Дом-2». За последние годы ей удалось наладить личную жизнь. Артистка сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием, а потом родила дочку Анну. Не так давно крохе исполнился годик. Все свободное время звезда посвящает дочке. Она лишь иногда уезжает в отпуск с подругами, оставляя наследницу на родных.

На этот раз с самого утра Ольга занялась своими мамскими обязанностями. Она решила заснять, как малышка завтракает. Он сделала ей прическу с ризиночками. Малышка реагировала на слова мамы и отвечала. При этом она ела свой завтрак прямо руками.