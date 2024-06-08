Ольга Орлова показала, как ее годовалая дочка руками кушает завтрак: «Лапуля»

Ольга Орлова раньше выступала на сцене. Но теперь она ведет шоу «Дом-2». За последние годы ей удалось наладить личную жизнь. Артистка сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием, а потом родила дочку Анну. Не так давно крохе исполнился годик. Все свободное время звезда посвящает дочке. Она лишь иногда уезжает в отпуск с подругами, оставляя наследницу на родных.
На этот раз с самого утра Ольга занялась своими мамскими обязанностями. Она решила заснять, как малышка завтракает. Он сделала ей прическу с ризиночками. Малышка реагировала на слова мамы и отвечала. При этом она ела свой завтрак прямо руками.
«Кто такой причесанный завтракает с мамой? Анюта, можно вашу прическу запечатлеть? Да, мама косы плести особо не умеет. Но у меня есть время научиться, да? Лапуля», – сказала Орлова.
Поклонники не перестают восхищаться тем, как быстро растет Аня. Многие отмечают, что у нее богатырский аппетит. Напомним, что когда Ольга была беременна, то ее часто подвергали хейту. Многие не верили, что она сама вынашивала ребенка и считали, что у нее накладной живот. Но тогда 45-летняя певица провергала все домыслы злопыхателей. Она даже была готова показать свои беременные фото, если кто-то готов выложить за это круглую сумму. Но такого человека не нашлось.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Ольга Орлова позволяет дочке кушать руками. Фото: соцсети Ольги Орловой
Читайте также: