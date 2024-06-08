Максим Фадеев взял перерыв в концертной деятельности до 2025 года

Максим Фадеев является не только продюсером и композитором. Он также исполнитель песен. Однако концерты артист дает редко. Накануне он решил ответить на расспросы поклонников о том, когда ждать его выступлений.

Максим Фадеев пояснил, что иногда делал концерты, но пока вынужден взять паузу до 2025 года. Примечательно, что через год продюсер отправится на гастроли.

Певец заявил, что постарается приехать в Кемерово, родной Курган, Минск, а также планирует провести концерт в Москве. Он пояснил, что ему нужно подыскать удобную локацию для проведения выступления.

По всей видимости, пока Максим намерен сконцентрировать внимание на перезапуске проекта Глюк‘oZa и релизах треков группы SEREBRO.