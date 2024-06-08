Модель Ляйсан Галимова ждет ребенка от Алексея Чадова

Алексей Чадов предпочитает скрывать личную жизнь. Но несколько лет назад он стал выходить в свет с Ляйсан Галимовой. Актер закрутил роман с моделью. А в 2023 году влюбленные сыграли свадьбу. Теперь выяснилось, что они готовятся к пополнению. Избранница звезды устроила фотосессию в облегающем наряде. Она показала округлившийся живот. Жена Чадова находится уже на большом сроке беременности. Она позировала на природе. Ей сделали модный макияж и укладку с мокрым эффектом.