Юлия Салибекова ответила на критику, что уехала в Турцию без сыновей: «Мне нужен отдых без обязанностей»

Юлия Салибекова была в браке с Тиграном Салибековым. Она родила от него троих сыновей: Баграта, Ролана, Эльдара. Но в 2021 году в семье начались конфликты, а спустя год Юлия подала на развод. Теперь она сама воспитывает наследников. На днях ей удалось улететь с подругой в Турцию.

При этом детей она на море не повезла. На многодетную маму обрушился шквал критики. Салибекова не стала молчать и оправдалась за свой отпуск. Она пояснила, что нуждается в подзарядке, чтобы дальше уделять достаточно внимания сыновьям.

«С ними все хорошо. Неужели вы думаете, что я оставила бы их в опасности? Мне нужен отдых без обязанностей и задач — море, солнце, песочек. Сейчас я восполню запас энергии и смогу сделать много значимых дел! Мамам тоже нужен отдых», — сказала Юлия в соцсети.

На этот раз она делится яркими кадрами с курорта. Развод дался ей тяжело, так как ей пришлось делить имущество с бывшим мужем через суд. Сам Тигран уже снова женился на Виктории Лысковец. 21-летняя избранница родила от него сына Леона. Между влюбленным часто случаются размолвки.