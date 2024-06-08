Боня рассказала, что стало с ее внешностью после дорогой пластики: «Верхняя часть лица стала молодая, а внизу началось обвисание»

Виктория Боня в 2023 году решилась на пластическую операцию, ради которой ездила в США. Больше 20 миллионов обошлось ей преображение. Она захотела процедуру «лисьи глазки» и подтяжку лица. Бывшая звезда «Дома-2» признавалась, что ей нравится, как выглядят модели, которые ранее уже были у этого хирурга. Но восстановление заняло много времени. Ей пришлось столкнуться с хейтом. А теперь светская львица призналась, что у нее появились проблемы после пластики. Виктории Боне пришлось сделать еще одну процедуру весной, когда она приезжала в Россию.

«Получается, что после операции верхняя часть лица стала молодая и красивая, а внизу началось обвисание. Мне сделали чудо-процедуру перед Каннами. Результат был после первого раза. Я обалдела», – пояснила Боня.

Также ей пришлось поправить губы, которые потеряли симметричность. Она прибегла к уколам, чтобы вернуть красоту своим губам. Напомним, что много лет именно губы стали ее отличительной чертой, так как они пухлые и объемные. Ранее Виктория признавалась, что пластическая операция быстро окупилась. Благодаря лицу она смогла заработать еще больше денег.