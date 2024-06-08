Концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана обвинили в убийстве артиста

В октябре 1991 году был убит Игорь Тальков. Это произошло за кулисами во время концерта. Спустя 32 года следственный комитет объявил, что расследование было завершено. Виновным в смерти артиста назван Валерий Шляфман. По версии следствия, у него случился конфликт с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым. Он достал револьвер и выстрелил, но случайно попал не в Малахова, а в Талькова. Ранение стало смертельным.

Отмечается, что уголовное дело концертного директора Талькова было отправлено для утверждения обвинительного заключения. Оно будет передано в суд. Примечательно, что Шляфмана обвиняют по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

СК провел свое расследование, в рамках которого удалось опросить более 150 свидетелей. Сред них были звезды шоу-бизнеса и сотрудники концертного зала, милиционеры, которые работали на месте совершения преступления. Были даже изъяты куски рубашки Шляфмана, на которых ест следы крови.

Напомним, что расследование приостановили в 2013 году. Это произошло, так как Валерий улетел в Израиль, а от туда его нельзя было экстрадировать. Спустя 5 лет расследование возобновили, а в Израиль направили запрос об экстрадиции концертного директора.