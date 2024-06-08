Мария Кулешова из «Дома-2» впервые стала мамой: «Это самый лучший день»

Мария Кулешова знакома зрителям по шоу «Дома-2». Не так давно она перестала скрывать беременность. Модель намекала, что отцом ребенка является футболист «Спартака» Квинси Промес. 4 июня она родила первенца. О радостном событии Мария рассказала в соцсети. Она также выложила фото с малышкой, но скрыла ее лицо. Роды прошли в дорогом частном роддоме в Москве.
«Это самый лучший день в моей жизни! Я навсегда запомню каждую секунду, каждое мгновение и самую лучшую мелодию в жизни - это ее голос», – поделилась она.
Мария Кулешова с ребенком. Фото: соцсети Марии Кулешовой
Поклонники и друзья поздравили звезду. Сама новоиспеченная мама заявила, что слетала в космос. Она подчеркнула, что роды были для нее сложным и трудоемким процессом. У Марии на свет появилась дочка. Она дала ей необычное имя Кейси, которое вышито на одежде малышки.
Напомним, что зимой Кулешова отдыхала в Дубае, где на сборах была команд Промеса. Однако в Москву футболист не вернулся. Его задержали в аэропорту, так как он ожидал решения об экстрадиции. Ранее в Нидерландах его осудили и приговорили к почти 8 годам тюремного заключения за причастность к контрабанде запрещенных веществ и нанесение ножевого ранения кузену.
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