Мария Кулешова из «Дома-2» впервые стала мамой: «Это самый лучший день»

Поклонники и друзья поздравили звезду. Сама новоиспеченная мама заявила, что слетала в космос. Она подчеркнула, что роды были для нее сложным и трудоемким процессом. У Марии на свет появилась дочка. Она дала ей необычное имя Кейси, которое вышито на одежде малышки.

Напомним, что зимой Кулешова отдыхала в Дубае, где на сборах была команд Промеса. Однако в Москву футболист не вернулся. Его задержали в аэропорту, так как он ожидал решения об экстрадиции. Ранее в Нидерландах его осудили и приговорили к почти 8 годам тюремного заключения за причастность к контрабанде запрещенных веществ и нанесение ножевого ранения кузену.