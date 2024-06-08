Дочь Анастасии Заворотнюк скорбит по маме, перебирая ее старые фотографии: «Будешь моей путеводной звездой»

Анастасия Заворотнюк с 2019 года не выходила в свет. Она стала лечиться от рака головного мозга. Актриса все хранила в тайне, как и ее родные. Никто не знал, в каком она находится состоянии. В мае звезда «Моей прекрасной няни» умерла, что стало шоком для ее коллег и поклонников. Родные артистки также были поражены. Петр Чернышев плакал на могиле жены. Позже родные опровергли слухи, что последние дни жизни Анастасия находилась в хосписе. Тяжело было старшей дочке актрисы Анне, которая с ней была очень близка.
8 июня наследница Заворотнюк выложила архивные фото с мамой. Она показала, как актриса выглядела в молодости. На фото звезда позировала с дочкой и сыном Майклом от прошлых отношений. Она всегда одевалась женственно.
Анастасия Заворотнюк с детьми. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
«Моя любимая мамочка, рядом с тобою вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем, любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, самая талантливая, мудрая, добрая, веселая, ты - самая лучшая мама на свете
Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моем сердце. Веди меня своей рукой, через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться», – написала Анна.
Анастасия Заворотнюк была яркой. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
Поклонники постарались поддержать дочку звезды. Многие отметили, что Заворотнюк ушла слишком рано. Ей было только 53 года. Актриса уже почти не двигалась в последние недели жизни. Она пережила кому и трепанацию головы. Артистку спасали лучшие врачи страны. Также Семья Заворотнюк призналась, что добрые люди привозили самые разные лекарства и даже чудодейственные фрукты, в надежде, что она сможет излечиться от недуга. Но, к сожалению, артистка умерла.
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