Дочь Анастасии Заворотнюк скорбит по маме, перебирая ее старые фотографии: «Будешь моей путеводной звездой»

Анастасия Заворотнюк с 2019 года не выходила в свет. Она стала лечиться от рака головного мозга. Актриса все хранила в тайне, как и ее родные. Никто не знал, в каком она находится состоянии. В мае звезда «Моей прекрасной няни» умерла, что стало шоком для ее коллег и поклонников. Родные артистки также были поражены. Петр Чернышев плакал на могиле жены. Позже родные опровергли слухи, что последние дни жизни Анастасия находилась в хосписе. Тяжело было старшей дочке актрисы Анне, которая с ней была очень близка.

8 июня наследница Заворотнюк выложила архивные фото с мамой. Она показала, как актриса выглядела в молодости. На фото звезда позировала с дочкой и сыном Майклом от прошлых отношений. Она всегда одевалась женственно.