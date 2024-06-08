Макаров публично признался в любви Кудрявцевой, поздравив с годовщиной свадьбы

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она ведет передачи на телевидении, премии и концерты. В начале года блондинка объявила, что разъехалась с мужем Игорем Макаровым. Она призналась, что у него алкогольная зависимость.

Телеведущая была поражена, когда ее квартиру в Москве затопило, пока она была в отпуске. После этого Лера повременила с разводом и отправила хоккеиста на лечение. А недавно они вместе появились в шоу «Секрет на миллион», куда привели дочку Марию. Так пара объявила о воссоединении.

А 8 июня Макаров поздравил жену с годовщиной. Он выложил фото, на котором целует возлюбленную. Спортсмен ей публично признался в чувствах.