Макаров публично признался в любви Кудрявцевой, поздравив с годовщиной свадьбы

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она ведет передачи на телевидении, премии и концерты. В начале года блондинка объявила, что разъехалась с мужем Игорем Макаровым. Она призналась, что у него алкогольная зависимость.
Телеведущая была поражена, когда ее квартиру в Москве затопило, пока она была в отпуске. После этого Лера повременила с разводом и отправила хоккеиста на лечение. А недавно они вместе появились в шоу «Секрет на миллион», куда привели дочку Марию. Так пара объявила о воссоединении.
А 8 июня Макаров поздравил жену с годовщиной. Он выложил фото, на котором целует возлюбленную. Спортсмен ей публично признался в чувствах.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети Игоря Макарова
Поклонники поздравили супругов. Многие были восхищены тем, какой силой воли обладает Макаров, который поборол зависимость. Напомним, что хоккеист некоторое время назад остался без работы. Он стал больше времени находиться дома и воспитывать дочку. В это время Лера активно зарабатывала деньги. Это вогнало спортсмена в депрессию. Однако он смог вернуться к нормальной жизни.
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