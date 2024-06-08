Юлия Барановская заявила о возвращении «культурного кода» России: «Родила в поле, положила и дальше работать»

Юлия Барановская давно стала медийной персоной. Она ведет несколько передач, включая «Мужское/Женское». Телеведущая регулярно видит, что происходит в российских семьях. Сама она растит троих детей: Артема, Яну и Арсения. Звезда телевидения родила их от футболиста Андрея Аршавина, с которым не была в браке. Накануне Юлия посетила экономический форум, где заговорила о ценностях. Она вспомнила, как женщины рожали прямо в поле, а потом продолжали работать.

«Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем. Невозможно западным влияниям взять и избавить тебя от культурного кода», — высказалась Барановская.

Она уверена, что это заложено в ДНК у русских. Телеведущая напомнила, что сама родилась в многодетной семье. По ее словам, что раньше считали постыдным, теперь вызывает гордость, пишет Voice.

Напомним, что бывшая Аршавина родила детей в Лондоне. Она выбирала частные клиники. Во время третьей беременности футболист от нее ушел к другой женщине.