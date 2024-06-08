Певица Пелагея высказала претензии организаторам ПМЭФ: «Я не Полина, и не Телегина»

Недавно Пелагея рассказала о неприятностях, которые им с дочерью устроил ее бывший муж Иван Телегин. Он оформил документ, в котором запрещает экс-жене вывозить их дочку Таисию из страны. Певицу он об этом не предупредил.

В аэропорту малышка расплакалась, так как не смогла улететь отдыхать в Турцию. Это вызвало негодование у артистки. Она призналась, что Телегин за год даже ни разу не навестил дочку. А накануне Пелагея приехала на ПМЭФ, где у нее случился неприятный инцидент с организаторами форума.

Ей не понравилось, что ее назвали Полина Телегина. Она принялась отчитывать организаторов мероприятия.

«Я не Полина, и не Телегина! Я – Пелагея», - заявила артистка и попросила заменить табличку на Пелагея Ханова.

Инцидент был быстро улажен. Табличку ей сразу заменили. Все с пониманием отнеслись к поведению певицы, так как знают о ее конфликте с бывшим мужем. Она уже спокойно выступила на тему места ее музыки в российской культуре. Артистка призналась, что сейчас народная музыка стала популярнее среди молодежи, пишет SPB.KP.RU.