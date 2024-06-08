Анастасия Заворотнюк о поздней беременности в 47 лет: «Прошла все обследования у врачей, получила от них одобрение»

Анастасия Заворотнюк также неожиданно узнала, что у нее рак мозга, как и певица Жанна Фриске. Обе боролись с этим недугом. У экс-солистки группы «Блестящие» остался сын Платон, который теперь живет с отцом телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Анастасия Заворотнюк оставила дочку Милу своему мужу фигуристу Петру Чернышеву. Для них этот ребенок стал единственным общим. У актрисы есть старшие дети: дочка Анна и сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. О том браке звезда ситкома «Моя прекрасная няня» говорить не любила, она лишь подметила в одном из интервью, что «от хороших не уходят».

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Еще до того, как Анастасия Заворотнюк узнала, что у нее рак мозга, глиобластома, один из самых агрессивных видов рака, с таким диагнозом пациенты живут 1-2 года, она дала интервью, рассказав о том, как решилась на позднюю беременность в 47 лет. Актриса хотела родить сама и ей это удалось. Однако болезнь перечеркнула все ее планы.

«Прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», - говорила Анастасия Заворотнюк о решении стать мамой.

Только на 9 месяце беременности она призналась своей страшей дочери Анне, что ждет ребенка. Долгое время актриса скрывала свое интересное положение ото всех. О том, что у них будет ребенок знал только Петр Чернышев.