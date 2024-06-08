Успенская подала в суд на Киркорова после его иска на 10 млн рублей из-за обвинений в попрошайничестве

Филипп Киркоров серьезно поссорился с коллегой по цеху Любовью Успенской. Сначала они оказались в разных лагерях из-за хирурга Тимура Хайдарова. Король отечественной эстрады хвалил его работу, а Успенская заверяла, что он навредил многим клиентам. Потом артист подал иск в суд на исполнительницу шансона из-за ее высказываний в шоу «Алена, Блин». Она обвиняла его во вранье и назвала женоненавистником. Теперь Успенская подала ответный иск в суд. Она тоже требует 10 млн рублей за слова о том, что она якобы попрошайка.

«Посчитала за должное, начала выклянчивать то или иное, шмотки, подарки. Попрошайка», – утверждал Филипп Бедросович.

Адвокат Елена Сенина уже передала документы в суд. В них есть заключению доктора филологических наук Козловской Н.В., которая отметила, что певец оскорбительно высказывался в адрес коллеги. Также значится, что он нанес Успенской психологический ущерб. Так, за распространение оскорбительной и порочащей репутацию информации артистка требует крупную сумму.

Примечательно, что певица давала шанс Киркорову все уладить в досудебном порядке. Она просила его публично опровергнуть оскорбительную информацию. На это ему давалось 10 дней. При этом адвокат короля отечественной эстрады Александр Добровинский заверил, что не в курсе происходящего, пишет KP.RU.