«Для меня это неприемлемо»: Анастасия Заворотнюк объясняла, почему никто не видел ее беременной на снимках

Первый канал показал документальный фильм «Памяти Анастасии Заворотнюк», в котором собрали нарезки ее давних интервью Оказывается, еще до того, как фигурист Петр Чернышев стал ухаживать за актрисой, он жил в Америке, где у него была девушка. Ее он бросил ради отношений со звездой ситкома «Моя прекрасная няня».

На тот момент Анастасия Заворотнюк встречалась с Сергеем Жигуновым, от которого она решила уйти, поняв, что влюблена. Как оказалось, актер ревновал свою вторую половинку. Жигунов всюду сопровожда Анастасию Заворотнюк, следя за тем, чтобы к ней не подходили мужчины. Об этом рассказал Михаил Боярский, который также не был допущен до «прекрасной няни» на съемках проекта «Две звезды». Однако предугадать, что Анастасия Заворотнюк встретит свою вторую половинку на съемках ледового шоу, Сергей Жигунов не смог.

Актриса вышла замуж за Петра Чернышева в 2008 году. А спустя 10 лет у них родилась дочка Мила. Анастасия Заворотнюк решилась на позднюю беременность, сделав ЭКО. Мамой она стала в 47 лет.