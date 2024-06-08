Карен Шахназаров высказался о назначении Владимира Машкова в «Современник»: «Он сумеет возродить былую славу»

Накануне стало известно, что Владимир Машков получил новую должность. Он стал руководителем театра «Современник». Артист уже возглавляет театр Олега Табакова и Театральную школу Табакова. Нагрузка на него очень большая. Теперь он займется театром, где ранее руководила Галина Волчек. После ее смерти там нужно навести порядок. Режиссер Карен Шахназаров уверен, что Машков со всем справиться. Он назвал его выдающимся театральным деятелем. Карен похвалил спектакли, которые выходят в театре Табакова.

«Я видел его последние постановки, считаю: он создал свое направление в театре. Есть все основания надеяться, что он сумеет возродить былую славу «Современника», который, скажем честно, после ухода Галины Волчек потерял свой стиль. Не было там ярких премьер. Так что это очень удачное назначение», – высказался он.

Шахназаров не сомневается, что его друг выдержит нагрузку. Он считает, что Машкову удастся сделать театр интересным, все правильно организоваться и привлечь зрителей. По словам режиссера, у артиста крайне много энергии, поэтому несколько руководящих должностей он точно потянет, пишет KP.RU. Карен назвал его талантливым и подчеркнул, что хорошо о нем говорит не из-за дружбы.