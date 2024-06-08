Бизнесмен Субачев назвал причину расставания с Сашей Артемовой из «Дома-2»: «Сказала, что будет ходить в коротких шортах по городу»

Саша Артемова долгое время хвасталась семейной идиллией. Она делилась кадрами с поездок за границу, показывала новые наряды, устраивала роскошные праздники. На них она была с бизнесменом Николаем Субачевым. Однако оказалось, что у влюбленных было не так все гладко в отношениях. Накануне избранник Саши объявил, что ушел от нее. О причинах случившегося он высказался в соцсети.

«Моя женщина следует за мужем. Не моя — в другом направлении. Творец всегда дает нам выбор. Но он учит нас не уходить в гордыню и уметь прощать. Это самое простое. Как научусь, может, стану таким же идеальным, какими хочу видеть других! Ради своей любви к человеку — это и есть для себя. Прокачивать новые навыки, которые улучшают твою жизнь и отношения с тем, кого ты любишь, это и есть развитие», — пояснил Николай.

Примечательно, что между парой случилась ссора. Он решил скрыть подробности, но отметил, что действия Артемовой вызвали у него бурю эмоций. Оказалось, что его одолевала ревность. Он во всем хотел контролировать возлюбленную, включая одежду. Бизнесмен заявил, что ему нравится, когда женщины закрывают свое тело, так как воспринимает тело как храм. По его словам, Саша пыталась под него подстраиваться, но ей было сложно. А конфликт случился, когда она собралась поехать к подруге. Николаю не понравилось, что там, куда она едет, будет мужчина. Он считает, что произошло недопонимание.

На этот раз Саша не стала терпеть нападки мужа. Она ответила ему очень эмоционально.

«Саша мне наговорила, что будет делать все, что пожелает, в частности, ходить в коротких шортах по городу. Это звучало одновременно и смешно, и неуважительно, что побудило во мне желание произвести разрыв в отношениях», — сказал Субачев, пишет «СтарХит».