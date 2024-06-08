«Было страшно, если что-то пойдет не так, меня все начнут жалеть»: Заворотнюк — о рождении дочки Милы от Чернышева
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Именно по этой причине звезда ситкома «Моя прекрасная няня» не хотела, чтобы посторонние узнали о том, что она ждет ребенка.
Еще в 2019 году в одном из последних своих интервью Анастасия Заворотнюк рассказала о рождении дочки Милы от фигуриста Петра Чернышева. Актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» на тот момент радовалась позднему материнству. По слухам, она прошла три попытки ЭКО и все-таки забеременела. О том, что Анастасия Заворотнюк станет мамой в 47 лет знали только самые близкие. Актриса опасалась, что может произойти какая-то неприятность и тогда друзья, родственники и поклонники стали бы ее жалеть. Анастасия Заворотнюк не хотела этого. Возможно, именно по этой причине, узнав, что у нее рак мозга — глиобластома, один из самых агрессивных видов рака, она перестала появляться на публике. Актриса не хотела, чтобы любимые поклонники видели ее слабой.
«Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть», - говорила о поздней беременности Анастасия Заворотнюк в интервью Hello!.
Спустя некоторое время, актрисе поставили страшный смертельный диагноз. Она боролась целых 5 лет. Рядом с ней была ее семья: мама Валентина Борисовна, дочка Анна и сын Майкл, маленькая Мила, и конечно же, любимый муж Петр Чернышев. Однако недуг оказался сильнее возможностей врачей. Анастасия Заворотнюк умерла от рака. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.