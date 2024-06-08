«Было страшно, если что-то пойдет не так, меня все начнут жалеть»: Заворотнюк — о рождении дочки Милы от Чернышева

Еще в 2019 году в одном из последних своих интервью Анастасия Заворотнюк рассказала о рождении дочки Милы от фигуриста Петра Чернышева. Актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» на тот момент радовалась позднему материнству. По слухам, она прошла три попытки ЭКО и все-таки забеременела. О том, что Анастасия Заворотнюк станет мамой в 47 лет знали только самые близкие. Актриса опасалась, что может произойти какая-то неприятность и тогда друзья, родственники и поклонники стали бы ее жалеть. Анастасия Заворотнюк не хотела этого. Возможно, именно по этой причине, узнав, что у нее рак мозга — глиобластома, один из самых агрессивных видов рака, она перестала появляться на публике. Актриса не хотела, чтобы любимые поклонники видели ее слабой.

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